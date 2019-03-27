Uyuşturucuyu İç Çamaşırına Saklamış

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya
'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan ekipler, ilçe girişinde durdurdukları otomobildeki S.A, E.K. ve S.E'nin üzerinde arama yaptı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen S.E. adlı kızın iç çamaşırında bir miktar eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve E.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA