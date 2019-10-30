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Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

30.10.2019 16:38Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Polis ekipleri, araçta ve içerisindeki A.A ile M.A.T'nin üzerinde arama yaptı.
Şüphelilerden A.A'nın iç çamaşırına saklanmış 2 paket halinde 30 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 925 liraya da el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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