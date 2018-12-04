04 Aralık 2018, 14:06
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Uyuşturucuyu Montunun Astarına Gizlemiş

Uyuşturucuyu Montunun Astarına Gizlemiş

Elazığ'da, Afganistan uyruklu bir kişinin montunun astarı içerisine gizlenmiş 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Elazığ'da, Afganistan uyruklu bir kişinin montunun astarı içerisine gizlenmiş 2 kilogram esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik Elazığ- Bingöl kara yolu Gülüşkür Jandarma Karakolu kontrol noktasında uygulama yaptı.


Uygulamada, durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, Afganistan uyruklu bir kişinin montunun astarı içerisine gizlediği 2 kilogram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Bingöl,Afganistan,Elazığ
04 Aralık 2018 Salı 14:06