Uyuşturucuyu Montunun Astarına Gizlemiş

Elazığ
'da, Afganistan
uyruklu bir kişinin montunun astarı içerisine gizlenmiş 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik Elazığ- Bingöl
kara yolu Gülüşkür Jandarma Karakolu kontrol noktasında uygulama yaptı.
Uygulamada, durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, Afganistan uyruklu bir kişinin montunun astarı içerisine gizlediği 2 kilogram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bingöl,Afganistan,Elazığ
04 Aralık 2018 Salı 14:06