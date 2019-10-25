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Uyuşturucuyu motor blokuna saklamışlar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin motor blokuna gizlenmiş 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi yakalandı.

25.10.2019 16:42Uyuşturucuyu motor blokuna saklamışlar
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin motor blokuna gizlenmiş 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki çalışması sonucunda Aktepe Mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi yakalandı.
Şüphelilerin kullandığı otomobilde motor blokuna gizlenmiş 510 gram, evde yapılan aramada ise 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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