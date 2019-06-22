22.06.2019 16:05
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Uyuşturucuyu müzik seti ve gözlük kılıfına saklamış

Uyuşturucuyu müzik seti ve gözlük kılıfına saklamış

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda ticaretini yaptığı uyuşturucuyu müzik seti, gözlük kılıfı ve mutfak dolabına uyuşturucu sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda ticaretini yaptığı uyuşturucuyu müzik seti, gözlük kılıfı ve mutfak dolabına uyuşturucu sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından hız kesmeden yürütülen uyuşturucuyla etkin mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; İkiçeşmelik Mahallesinde T.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde satıldığının belirlendi. Bunun üzerine şüpheli ve ev fiziki takibe alındı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra eve operasyon gerçekleştirildi. Evde bulunan T.S., yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada müzik seti içinde, gözlük kılıfında ve mutfak dolaplarının içinde olmak üzere toplam 3 fişek halinde toplamda 3.05 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ile 67.70 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.S., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
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