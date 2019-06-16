16.06.2019 19:16
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Uyuşturucuyu otomobilin hoparlörüne saklamışlar

Kırşehir'de otomobilin hoparlörüne gizlenmiş 23 gram eroin ve 5 gram kokain ele geçirildi.

Kırşehir'de otomobilin hoparlörüne gizlenmiş 23 gram eroin ve 5 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan temin edilen uyuşturucunun Kırşehir'e getirileceği, bir kısmının da Kayseri'ye götürüleceği ihbarı üzerine kentin giriş noktalarında uygulama yaptı.
Kayseri plakalı otomobili Karahıdır köyü kavşağında durduran ekipler, yaptıkları incelemede otomobilin hoparlörünün vidalarının söküldüğünü, değişik vidalarla yeniden yerine tutturulduğunu fark etti.
Detaylı aramada otomobilin hoparlörüne gizlenmiş 23 gram eroin ve 5 gram kokain bulundu.
Otomobilin torpido gözünde ise bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Y.Ü. ve beraberindeki M.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Uyuşturucuyu otomobilin hoparlörüne saklamışlar
Kaynak: AA
Kırşehir, Güncel

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