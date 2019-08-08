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Uyuşturucuyu otomobilin tamponuna saklamış

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

08.08.2019 21:56 Uyuşturucuyu otomobilin tamponuna saklamış
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Çalışmalar kapsamında, daha önceden tespit edilen bir araç, Merzifon ilçesi Meray mevkisinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın arka tampon iç kısmına, mıknatısla tutturulmuş halde, üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar bulundu.
Araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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