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Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar

Kayseri'de salça bidonuna gizlemiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi.

08.10.2019 22:40Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar
Kayseri'de salça bidonuna gizlemiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişiyi takibe aldı.
Yapılan fiziki takip sonucunda H.H, E.D ve R.G'nin içinde bulunduğu aracı Kayseri-Niğde kara yolu uygulama noktasında durduran ekipler, araçta yaptığı aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirdi.
Uyuşturucuya el konulurken, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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