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Şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini kuru yemişlerin içine sakladığı ortaya çıktı

Ankara'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddelerini şeker kaplı kuru yemişlerin içine koyduğunu, çay ve kahve ambalajlarında sakladığını tespit etti.

20.12.2019 08:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:43

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi için çalışma başlattı. Çankaya'daki farklı adreslerde ikamet eden, bazı evleri de uyuşturucu madde saklamak için kullanan, Ankara geneline uyuşturucu dağıtımı gerçekleştirdiği belirlenen, uyruklu şüpheli Saeid R, Saeed S, Mobin Dokht B. ile Kerem L., Narkotik ekiplerince gözaltına alındı.

KURUYEMİŞİN İÇİNE UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu maddelerini sakladıkları ve kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu, paketleme malzemeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini şeker kaplı kuru yemişlerin içine koydukları, çay ve kahve ambalajlarında sakladıkları da polisin dikkatinden kaçmadı. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini kuru yemişlerin içine sakladığı ortaya çıktı

Narkotik, İran, Güncel

Kaynak: AA


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