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Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Elazığ'da, düzenlenen operasyon sırasında uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

10.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:00Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı
'da, düzenlenen operasyon sırasında uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Palu ilçesinde bir barakada uyuşturucu ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Barakaya düzenlenen operasyonda, şüpheliler R.K. ve M.B'nin sobaya attıkları poşeti yakmaya çalıştıklarını gören ekipler, sobaya su dökerek olaya müdahale etti.
Sobada bir kısmı yanmış vaziyette esrar ele geçirildi.

Baraka ve çevresinde narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramada ise toprağa gömülmüş çömlek içinde 2 kilogram esrar ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K, tutuklandı, M.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinden arama kaydı bulunan 2 şüpheli daha yakalanarak tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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