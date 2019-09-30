Haberler » Güncel » Haber

Uyuşturucuyu tabuta gizlemişler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

30.09.2019 11:18Uyuşturucuyu tabuta gizlemişler
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda arama yaptı.
Aramada, lojmana ait bir odada bulunan tabut içerisinde poşetler halinde bez ve toprak altına gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olaya ilişkin biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 cep telefonuna el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:51 ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor
16:51 Başkan Zolan: "Gençler için tüm imkanları seferber etmeyi sürdüreceğiz"
16:51 Belediye Başkanı Tahmazoğlu itfaiyecileri ziyaret etti
16:51 Aydın'ın yeni il emniyet müdürü ekici göreve başladı
16:50 Ak parti, yargı paketi'ni tbmm başkanlığı'na sundu
16:50 Freni boşalan traktör ağaçlara çarptı: 1 ölü
16:50 Karabük'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı