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Sakarya'da tabutun içinden bonzai çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram bonzai ele geçirilen operasyonda, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

30.09.2019 12:31

Adapazarı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram bonzai ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucular tabutun içinden çıktı.

LOJMANDA ARAMA YAPILDI

Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda arama yaptı.

HASSAS TERAZİ DE BULUNDU

Aramada, lojmana ait bir odada bulunan tabut içerisinde poşetler halinde bez ve toprak altına gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 cep telefonuna el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sakarya'da tabutun içinden bonzai çıktı

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(5)
TIRCI OSMAN:yok abi haber yalan abi, öteki taraftakile yolllamışlar abi, öteki tarafta içecekler abi, kaçak geçirecekler fatura yok abi
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....:Allah rahmet eylesin
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ALP:SAKARYA da bu tür uyuşturuculara asla müsaade etmeyin satanları hak ettiği şekilde karşılayın. . .
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ALPASLAN:Tüm mal varlıklarına el koyun özel bir hücrede yemeklerine bonzai katıp onlara verin sonuçta onların . . .
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DELİ DERKİ:ALPASLANIDA O BANZAI SAHiPLERiNiDE TABUTA KAPATTRIP KIBLEYE TERS Bi SEKiLDE TORPAGA GöMMELi
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