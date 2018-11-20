20 Kasım 2018, 09:48
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Uyuşturucuyu Termosifona Gizlemişler

Uyuşturucuyu Termosifona Gizlemişler

Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobil bagajında iki termosifona yerleştirilmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobil bagajında iki termosifona yerleştirilmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar- Başkale kara yolunda oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları Ö.A'nın kullandığı 27 J 0394 plakalı otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajındaki iki termosifonun içerisine gizlenmiş 108 paket halinde 54 kilo 800 gram eroin ile 11 paket halinde 8 kilo 490 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Sürücü Ö.A. ile yanındaki M.P. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı. Van,Gürpınar
20 Kasım 2018 Salı 09:48