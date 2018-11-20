Uyuşturucuyu Termosifona Gizlemişler

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde otomobil bagajında iki termosifona yerleştirilmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar- Başkale
kara yolunda oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları Ö.A'nın kullandığı 27 J 0394 plakalı otomobilde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajındaki iki termosifonun içerisine gizlenmiş 108 paket halinde 54 kilo 800 gram eroin ile 11 paket halinde 8 kilo 490 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Sürücü Ö.A. ile yanındaki M.P. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.
Van,Gürpınar