Uyuşturucuyu Torpidoya Gizledi

Kayseri
polisi tarafından bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torpidoya gizlenmiş 171 gram eroin ele geçirilirken, İran
uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve Kayseri'ye uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İran uyruklu R.H. (46) yakalandı. R.H.'nin kullandığı aracı arayan ekipler, torpido kısmına gizlenmiş vaziyette 171 gram gelen eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan R.H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ
İran, Kayseri, 3. Sayfa
Kaynak: İHA