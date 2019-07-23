Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucuyu yakalatmamak için arka koltuklara zulaladılar

Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik dedektör köpeği 'Kama' ile bir araçta yaptığı aramada aracın arka koltuklarına zulalanmış 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

23.07.2019 15:50 Uyuşturucuyu yakalatmamak için arka koltuklara zulaladılar
Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik dedektör köpeği 'Kama' ile bir araçta yaptığı aramada aracın arka koltuklarına zulalanmış 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Malatya yol uygulamasında K.Ş.'nin (27) kullandığı aracı durduran ekipler, narkotik dedektör arama köpeği Kama ile arama yaptı. Yapılan aramada aracın arka koltuklar kısmına zulalanmış şekilde 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan K.Ş., emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Narkotik, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:24   Boş sulama havuzuna düşen adam yaralandı
16:23   FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
16:18   'Taksi' uygulamasında 49 bin 336 TL ceza
16:17   1 kilogram uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandılar
16:16   Antalya'da tarlada yangın çıktı
16:15   Kepçeyle define arayan 6 kişiye suçüstü
16:13   Sultangazi'de yaşanan kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi