Uyuşturucuyu Yedek Lastiğe Gizlemişler

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:07



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:07

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracın yedek lastiğine gizlenmiş 6 kilo 64 gram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.Yüksekova ilçesindeki Kuruköy polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 6 kilo 64 gram eroin bulundu.Sürücü gözaltına alındı.