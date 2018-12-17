Uyuşturucuyu Yorgan Örterek Saklamaya Çalışan Kişi Tutuklandı

Kaynak: AA

Antalya'da otomobiline sakladığı çantada 3 kilogram eroin ve 10 bin 150 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.Polis ekiplerince Antalya-Burdur kara yolundaki Döşemealtı Bölge Trafik İstasyonu kavşağında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada üzeri yorganla örtülmüş çantada 3 kilogram eroin ve 10 bin 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan araçtaki A.K. ve N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan N.K. serbest kalırken, A.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.