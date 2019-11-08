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Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu

Diyarbakır'da cani evlat, 49 yaşındaki babasını gece uyurken boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

08.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:40
'da cani evlat, 49 yaşındaki babasını gece uyurken boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözü dönmüş evlat, cesedin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Olay, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki S.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akşam saatlerinde babası M.F.B ile tartıştı. Gece yarısı babasının uyumasını bekleyen S.B., eline aldığı bıçakla uykudaki babasının boğazını kesti. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş evlat, bıçağı babasının vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. S.B., öldürdüğü babasının cesedinin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda olayın yaşandığı eve giden güvenlik güçleri, 49 yaşındaki M.F.B.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışması sonrası M.F.B.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu

Diyarbakır, Bağlar, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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