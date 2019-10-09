Uyuyan kişiyi sırtından bıçaklayan şahsa 28 yıl hapis cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bankta uyuyan kişiyi sırtından bıçaklayan şahıs, 28 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir çocuk parkında bankta uyuyan 26 yaşındaki Hasan Polat Sepetçioğlu'nu bıçaklayarak öldüren Fevzi Şanverdi, Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Geçtiğimiz yıl Girne'de meydana gelen olayda 34 yaşındaki Fevzi Şanverdi, daha önce tartıştığı Hasan Polat Sepetçioğlu'nu bir çocuk parkında bankta uyurken ekmek bıçağı ile boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürmüştü.



Fevzi Şanverdi, "Taammüden Adam Öldürme", "Adam Öldürme", "Kanunsuz Bıçak Taşıma" ve "Sarhoşluk" "taammüden adam öldürme" suçlarından yargılandığı davada tüm suçlamaları kabul etmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA