Uyuz salgınına dikkat!

Uyuz hastalığı, SarcoptesScabiei adı verilen bir tür mikroskobik eklem bacaklı canlı nedeniyle ortayaçıkan parazitik bir hastalıktır.

Uyuz hakkında açıklamalardabulunan Özel Esentepe Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr.Adnan Öbek, uyuzböceklerinin tünel benzeri oluşumlar açarak deri altına yerleştiğini ve buralardayumurtlayarak hızla çoğaldığını söyledi. Öbek, bu durumun ciltte yoğun bir kaşıntıya neden olduğunu ifadeederek, "Bu kaşıntı geceleri artar ve tedavi edilmediğinde döküntü ile ciltyaralarına zemin hazırlar. Kaşıntıhissi genital bölgede, koltuk altlarında, bacak arkalarında ve dirsek içlerindedaha çok hissedilir. Budurumda, kişinin bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalığın ilerlemesine nedenolur" dedi.

Derideyaralanma oluşabilir

Kaşıntılar sürdükçekaşınan bölgelerin tahriş olabileceğini ifade eden Öbek, buna bağlı olarakderide enfeksiyon belirtilerinin ve yaraların da oluşabileceğini kaydetti.Öbek, toplu taşıma, alışveriş merkezleri gibi kalabalıkalanlarda uyuz hastalığının çok kolay yayılabildiğini dile getirerek, "Uyuzhastalığı son dönemde yaygın bir şekilde görülüyor. Ortak kıyafet, havlu veyayatak kullanımı, uzun süreli fiziksel temas ve cinsel ilişki uyuz bulaşmariskini artırır. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer parmak aralarında,bilekte, dirsekte, göbek çevresinde ve koltuk altında özellikle gece meydanagelen yoğun bir kaşıntı varsa vakit kaybetmeden doktora danışılması lazım" diyekonuştu.

Tedavisimümkün

Uyuz tedavisinin mümkün olduğunuvurgulayan Uzm. Dr. Adnan Öbek, bulaşıcı bir hastalık olduğu için erken teşhisve tedavinin önem taşıdığına dikkat çekti. Öbek, tedavide genellikle losyon vekremlerin kullanıldığını belirterek, "Bazı vakalarda yüzeysel bir tedaviyeterli gelmeyebilir. Bu tip durumlarda oral alınan ilaçlar ve hastalığı hafifletmekiçin ek ilaçlar verilir. Uyuz hastalığından korunmanın en kolay yolu uyuz olankişiyle cilt temasından kaçınmaktır. Uyuz olan kişinin havluları, nevresimlerive giysileri en az 60 derece suyla yıkanmalı ve ütülenmelidir. Ayrıca uyuz olankişinin ailesi de doktora başvurup sağlık kontrolünden geçmelidir" diyekonuştu.