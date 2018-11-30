Uzak Görüş Problemleri ile Tedavideki Teknolojik Gelişmeler

Uzak görüş sorunlarını tanımlar mısınız?Gözlük veya lens kullanmamıza sebep olan göz bozuklukları; miyopi, hipermetropi ve astigmatizmadır.MiyopiMiyopi uzaktaki objeleri net görememedir.HipermetropiHipermetropi, yakındaki objeleri net görememedir. Ancak yüksek hipermetropide yakın görüşün yanı sıra, uzak görüş de bozuktur. Ayrıca kırk yaştan sonra hipermetroplar uzağı da net görememeye başlarlar.AstigmatizmaAstigmatizma, korneanın (gözün renkli kısmının üzerindeki saydam tabaka) küresel değil de oval şekilli olmasından kaynaklanır. Bunun sonucunda nokta şeklindeki bir cismin görüntüsü oval olarak uzamış olarak görülür. Astigmatizma hem uzak, hem de yakın görüşümüzü bozar.Bu rahatsızlıkların ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili? Yaşın rolü var mı?Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma yapısaldır, diğer bir deyişle kalıtım faktörüyle ortaya çıkar. Ancak miyopinin tetiklenmesinde ve artmasında çevresel bir faktor olarak fazla "yakına bakma" da rol oynar. Sürekli cep telefonuna, bilgisayara, kitaba bakmak özellikle çocuk/genç yaş grubunda miyopiyi artırır. Bebekler genellikle hipermetrop olup, çocukluk çağı ve ergenlikte miyopiye kayma başlar.Gözlük ya da kontak lens kullanmak istemeyen kişiler için tedavide ne tür yöntemler devreye giriyor?Gözlük ya da lens takmak istemeyenler, uzak görüşlerini düzeltmek üzere lazer tedavisi olabilirler. Günümüzde göz lazer tedavisi için "femtoLASIK" dediğimiz yöntemi kullanıyoruz.Lazer ameliyatı herkese uygulanabiliyor mu? Hangi durumlarda alternatif yöntemler tercih ediliyor?Her göz lazere uygun değildir. Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak ve numaraların artışının durmuş olması gerekiyor. Ayrıca lazer uyguladığımız tabaka olan korneanın yeterli kalınlıkta olması ve şeklinin düzgün olması gerekiyor. Her göz derecesine lazer uygulayamıyoruz. FemtoLASIK yapılabilmesi için miyopinin 8-10 derece, hipermetropinin 4-5 derece ve astigmatizmanın ise 5-6 derecenin altında olması gerekiyor. Bir derecenin altındaki göz bozukluklarına ise zaten lazer uygulamıyoruz. Gebelere ve emziren hanımlara lazer yapmıyoruz, bu sürecin bitmesini bekliyoruz. Göz dereceleri çok yüksek olanlara lazer yerine "fakik göziçi mercek ameliyatı" ya da korneası yeterince kalın olmayanlara femtoLASIK yerine "PRK" lazer tekniğini kullanabiliyoruz.Kimler LASIK Olabilir?• 18 yaşını doldurmuş olanlar• Son 1 yıl içinde göz numaraları sabit kalanlar• Miyoplarda 8-10, hipermetroplarda 4-5 ve astigmatlarda 5-6 numaraya dek göz bozukluğu olanlar• Kornea haritası (tomografi) normal olanlar• Korneası yeterli kalınlıkta olanlar (Genellikle 500 mikromun üstünde kalınlık gereklidir.)Kimler LASIK Olamaz?• Gebe/emziren kadınlar• Şeker hastalığı kontrol altında olmayanlar• Romatizma hastalıkları olanlar (kollajen doku hastalığı)• AIDS hastaları• Keratokonus hastaları (kornenın normalden ince ve sivri olması)• Ciddi göz kuruluğu• KataraktAstigmat sorununda da bu yöntem kullanılabiliyor mu?Evet, astigmatı olanlarda da femtoLASIK tedavisi çok başarılı sonuç veriyor. Astigmatı olanlarda özellikle iLASIK dediğimiz femtoLASIK tekniğini tercih ediyorum çünkü iLASIK kişiye özel tedavi yapıyor ve astigmat açısının tam kontrolünü sağlıyor.Ameliyata aday hastalar nasıl belirleniyor? Ne tür tetkikler yapılıyor?Göz muayenesi ve tetkikleri 1-1.5 saat sürüyor. Yapılan ölçümler şunlar:• Bilgisayarlı göz numarası ölçümü• Gözlüklü ve gözlüksüz görme seviyesinin tespiti• Göz numaralarının tespiti• Biyomikroskopi: Gözün mikroskopla muayenesi• Kornea tomografisi (kornea haritası incelemesi)• Kontrast duyarlılığın ölçülmesi• Pakimetri: Kornea kalınlığı ölçümü• Tonometri: Göz içi basıncının ölçülmesi• Pupillometri: Göz bebeği genişliğinin ölçülmesi• Damlalı fundus muayenesi: Göz bebeğini genişleterek, gözün retina (sinir) tabakasının incelenmesiOperasyon ne kadar sürüyor?FemtoLASIK ile uzak görüş tedavisi iki göz için toplam 15 dakika sürüyor. İşlem uyuşturucu damla ile yapılıyor. Her 2 göz aynı seansta tedavi ediliyor.Tedavilerin başarı oranlarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?FemtoLASIK ile miyoplarda gözlüksüz uzak görüş beklentisi %95 civarındadır.Yapılan tedaviyle gözlük ya da kontak lens kullanımından tamamen kurtulmak mümkün mü?FemtoLASIK olan 100 kişiden 95'i gözlüklerinden veya kontakt lenslerden tamamen kurtulur. Beş kişide ince bir derece kalabilir. Gözünde derece kalan ve kornea kalınlığı yeterli olanlara, ilk işlemden 6 ay sonra 2. bir lazer uygulaması mümkündür.