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Uzakdoğu'dan Avrupa'ya 'Süreç' sergisi açıldı

Seda Özdemir'in "Süreç/Process" ismini taşıyan ikinci kişisel sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

11.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:49
Uzakdoğu'dan Avrupa'ya 'Süreç' sergisi açıldı

Çini, minyatür ve suluboya eserlerini sanatseverler ile buluşturan Özdemir, çeşitli sanat dalları arasındaki bu geçişleri bir süreç olarak tanımlayarak sergisinin ismi yaptığını söyledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünden mezun olan Özdemir, ziyaretçilere minyatür ve çini tekniğiyle yaptığı eserleri ile Türkiye'nin kültürel zenginliklerini ve motiflerini tanıttı. Özdemir'in, Uzakdoğu ve Avrupa mitolojisinde binlerce yıllık geçmişe sahip olan ejderhaları resmettiği eserleri, Yin Yang isimli Uzakdoğu felsefesini yansıttığı çalışmaları, mitolojide önemli bir yere sahip olan lotus çiçekli çalışmaları büyük ilgi gördü. Özdemir, Osmanlı paşalarının portrelerini ve yaşamını anlattığı eserlerini de sanatseverler ile buluşturdu. Özdemir'in sergisi 16 Mart'a kadar Galeri Maltepe'de ziyaretçilere kapılarını açık tutacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Uzakdoğu, Avrupa, Güncel

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