Uzakdoğulular yatırım için İstanbul'da

Uzakdoğu'nun Tarkan'ı olarak bilinen Tayvanlı ünlü şarkıcı ve aktör Richie Jen'in de yer aldığı organizasyon kapsamında 1.000 kişilik iş insanı, Türkiye'de yeni yatırım görüşmeleri de yapmak üzere İstanbul'da buluştu.

2003 yılında kurulan çevrimiçi açık artırma platformu Çin merkezli Sacotech, farklı ülkelerden çalışanları ve üst düzey yöneticileri ile birlikte düzenlediği yıllık organizasyonu için İstanbul'u seçti. RSS Travel tarafından organize edilen buluşma kapsamında Çin ve Tayvan'dan gelen 1.000 kişilik Sacotech çalışanı, Türkiye'de yeni yatırım görüşmeleri de yapmak üzere Çinliler için son dönemlerde cazibesi artan İstanbul'da buluştu. Uzakdoğu'nun Tarkan'ı olarak bilinen Tayvanlı ünlü şarkıcı ve aktör Richie Jen'in de yer aldığı organizasyona katılan şirket çalışanları, İstanbul'un çeşitli noktalarında alışveriş yaparak ekonomiye önemli miktarda katkı sundu. Grupta yer alan 35 kişilik özel bir ekip ise, Türkiye'de bulundukları süre boyunca ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

GÜNDEM TERMİK SANTRAL VE YENİ YATIRIMLAR

RSS Travel tarafından organize edilen Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'un yanı sıra Amasra ve Ankara'yı da ziyaret eden 35 kişilik özel ekip, Amasra'da kurulması planlanan termik santral ile ilgili temasların ardından maden ve kömür ocakları satın almaya yönelik ikili görüşmelerde bulundu. İstanbul'da bulunan kafile ise Tarihi Yarımada ve Dolmabahçe Turu'nun ardından AVM'lerde ve cadde mağazalarında alışveriş yaparak İstanbul ekonomisine önemli miktarda katkıda bulundu.

UZAKDOĞU, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Uzakdoğulu iş adamlarının Türkiye buluşmasıyla ilgili bilgi veren RSS Travel Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gümüş, "Uzakdoğu son dönemlerde Türkiye için önemli ve yükselen bir pazar durumunda. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Kapadokya bölgesine yoğunlaşan bir turist akışı sağlıyoruz" dedi. Şirketin diğer Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Taç ise, "Uzakdoğu'nun Tarkan'ı olarak bilinen Tayvanlı ünlü şarkıcı ve aktör Richie Jen'in de yer aldığı organizasyonla hatırı sayılır sayıda iş insanını İstanbul'da ağırladık. Gelecek dönemlerde de Uzakdoğu'dan önemli sayıda turisti ve iş insanını Türkiye ile buluşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler