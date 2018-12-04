Uzaklaştırma Aldığı İçin Köpeklerini Göremeyen Adama İstinaftan Kötü Haber

04 Aralık 2018 Salı 14:40



04 Aralık 2018 Salı 14:40

Boşanma davası nedeniyle evden uzaklaştırma cezası alan adamın, eşinde kalan doberman cinsi 4 köpeğini belirli günlerde görebilmek için açtığı davada yerel mahkemenin verdiği ret kararına ilişkin yaptığı başvuru, istinaf mahkemesi usul yönünden kabul edilmedi.İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan A.U. isimli bir kadın, 5 yıl önce evlendiği eşi M.U.'dan boşanmak için geçen Mart ayında, Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma davası açtı. Mahkeme, M.U. hakkında boşanma davası açıldıktan sonra 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' gereğince 7 ay evden uzaklaştırma kararı verdi. M.U., bu süreçte 3 yıl önce evlerinde beslemeye başladığı doberman cinsi 4 köpeği göremediği gerekçesiyle Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme, konuyla ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuatta herhangi bir düzenlemenin mevcut olmadığını, talep edilen aleyhine koruma tedbiri uygulandığını dikkate alarak, talebin reddine karar verildiğini belirtti.M.U.'nun avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da yerel mahkemenin bu kararını istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi ise bu başvuruyu usul yönünden reddetti. - İZMİR