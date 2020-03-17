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Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti

KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:52
Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti

KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay geçen çarşamba gecesi, Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz (41), eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Aydın Yılmaz, tabancasını ateşleyerek Vildan Akkaya Yılmaz'ı başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Vildan Akkaya Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.Olaydan sonra kaçan Aydın Yılmaz ise yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Aydın Yılmaz, Karabük, Güncel

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