23.06.2019 18:46
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Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı

Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı

SAMSUN'da, işitme ve konuşma engelli Kerim S. (56), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine S.'yi (29) minibüste 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı.

SAMSUN'da, işitme ve konuşma engelli Kerim S. (56), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine S.'yi (29) minibüste 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan Kerim S.'nin, uzaklaştırma kararı ile emniyette 12 suçtan kaydı olduğu belirtildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Emine S., boşanma aşamasında olduğu eşi Kerim S.'den 2 yıldır ayrı yaşadığı evden çıkıp, minibüse bindi. İşitme ve konuşma engelli Kerim S. de takip ettiği eşinin arkasından minibüse bindi. Kerim S., iddiaya göre, belinden çıkardığı bıçağı eşinin göğsünün soluna, karnına ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan Emine S., minibüs sürücüsü A.M. tarafından hastaneye götürüldü. Emine S., ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Olay sonrası minibüsten inip, kaçmaya çalışan Kerim S., kısa sürede, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekiplerce gözaltına alındı. Kerim S.'nin uzaklaştırma kararı ile emniyette 12 suçtan kaydı olduğu belirtildi.


- Samsun
Kaynak: DHA
Samsun , Güncel

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