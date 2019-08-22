Haberler» Güncel» Haber

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Konya'nın Karatay ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini bıçaklayarak öldürdü.

22.08.2019 15:58
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü
Konya'nın Karatay ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden eşi Tuba Erkol (37) ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları için, Bekir Erkol'a (40) mahkemece iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi.
Karardan 4 gün sonra eve gelen koca, burada eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Bekir Erkol, 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde yaklaşık 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Bu sırada Erkol'un, karşı komşudan yardım istemeye giden çocuklarıyla, "Yardım istemenize gerek yok. Zaten öldü." şeklinde konuştuğu ileri sürüldü.
Olayın ardından iki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alındı.
Cinayet zanlısı Erkol, emniyetten sağlık raporu için hastaneye götürüldüğü sırada, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine "pişman olmadığını" söyledi.
Öte yandan Tuba Erkol'un, 4 gün önce, Karatay'daki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğince, iki ay süreyle önleyici tedbirle koruma kararı verildiği bilgisine ulaşıldı.
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:21   Bakan Koca: Potansiyel ülkelerde sağlık ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz
17:20   Bakan Selçuk: "Amacımız sadece alın terinin hakkını vermek ve bu konuda da uzlaşıyı sağlamak oldu"
17:20   Sudan'da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı
17:20   Terör mağduru avukattan baro başkanına "istifa" çağrısı
17:18   Yerleşik Belçikalı, vasiyeti üzerine Alanya'da toprağa verildi
17:18   Konya'da sahte içki operasyonu
17:17   Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti