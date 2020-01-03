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Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı!

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Spotsylvania ilçesinde iğrenç bir olay meydana geldi. Meydana gelen olayda, çocuklarını kontrol etmek amaçlı odalarına giren baba, uzaktan akrabaları olduğu öğrenilen şahsı belden aşağısı yarı çıplak halde buldu. Çılgına dönen baba, şahsı ağır şekilde darp etti.

03.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:06

Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletinin Spotsylvania ilçesinde meydana gelen olayda, eve gelen bir baba, çocuklarının odasında uzaktan akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi belden aşağısı çıplak halde buldu. Kimliği açıklanmayan kişi, baba tarafından öldüresiye darp edildi.

BABA, ÇOCUKLARINI KONTROL AMAÇLI ODAYA GİRMİŞTİ

Olay Spotsylvania'da meydana geldi. İddialara göre, iki ve üç yaşlarındaki çocuklarının odasına kontrol amaçlı giren baba, uzaktan akrabaları olduğu öğrenilen Mark Stanley isimli şahsı belden aşağısı yarı çıplak halde buldu.

ÇILGINA DÖNEN BABA SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Olay anında çocukların babasını gören sapık, ani bir hamleyle babayı odadan dışarı çıkardı ve kapıyı kilitledi. Bu sırada belinden silahını çıkaran baba kapıyı açmasını, açmazsa kurşun sıkacağını söyledi. Bunun üzerine sapık kapıyı açınca, gördüğü manzara karşısında çılgına dönen baba uzaktan akrabası olduğu öğrenilen sapığı elindeki silahla öldüresiye darp etti. Sapık darp sonrası yüzünden ağır yaralanırken, baba olay yerine polisi çağırdı.

DAHA ÖNCEDEN DE SABIKASI VARDI

İki ve üç yaşlarındaki çocukların odasından babaları tarafından belden aşağısı çıplak şekilde bulunan sapığın daha önceden de ahlaksız teklif ve saldırı suçlarından ceza aldığı ortaya çıktı.

SAPIK TUTUKLANDI

Baba tarafından ağır şekilde darp edilen adam önce hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki sağlık müdahalesi tamamlanan şahıs, tutuklandı.

BABA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis tarafından ifadesi alınan babasının serbest bırakıldığı öğrenildi. Sapık cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Sapığın akrabalık derecesi ise öğrenilemedi.

Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı!

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Psycho, 3. Sayfa, Dünya


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FANİ: Allahım bu yaratık insansa ben hayvan ım.Elim ayağim boşaldı 2-3 yaş daha bebek.Igrenc mahluk elime verseler seni boğsam ne olurki.
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