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Uzaktan eğitim alan öğrencilere sağlıklı oturuş önerileri

Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim programını 30 Nisan'a kadar uzatmasının ardından uzmanlar, dersleri televizyon ya da bilgisayardan takip eden öğrencilere sağlıklı oturuş pozisyonlarına ilişkin öneri ve uyarılarda bulundu.

28.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:47
Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim programını 30 Nisan'a kadar uzatmasının ardından uzmanlar, dersleri televizyon ya da bilgisayardan takip eden öğrencilere sağlıklı oturuş pozisyonlarına ilişkin öneri ve uyarılarda bulundu.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin uzaktan eğitim aldıkları dönemi tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğini, dijital eğitimin öğrencilerde düşünmeyi geliştireceğine ve Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığını söyledi.
Vücudun denge üzerine kurulu olduğunu anlatan Havıtçıoğlu, "Öğrencilerimiz derslerini bilgisayar ve televizyondan takip ederken vücutlarının dengesine dikkat etmeli. Çocukların televizyon ve bilgisayarla arasında 50 santimetre mesafe bulunmalı. Ekran da göz seviyesinde olmalı. Ekranın aşağıda ya da yukarıda olması boyun fıtığı açısından risk oluşturabilir." dedi.
"Bardak tutar gibi..."
Havıtçıoğlu, öğrencilerin dersleri okulda oturdukları şekilde takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Oturuş pozisyonunda el bileği, kol ve dirseklerin konumunun da önemli olduğuna işaret eden Havıtçıoğlu, "Çocukların uyuşmamaları için elleri ve kollarını bardak tutar gibi 90 derecelik açıyla tutmaları gerek." diye konuştu.
Havıtçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklar not almıyorsa ellerinin masanın üzerinde durmasına gerek yok. Ders aralarının 20 dakikadan fazla olmaması gerekiyor. Bu sürede bir 10 dakikalık dönemi ayakta geçirmesi ve yürüyüş yapması önemli. Onun dışında öğrencilerin ders aralarında kol, boyun egzersizleriyle kalçayı düz tutacak şekilde karın ve sırt egzersizleri yapması, onları bir sonraki derse iyi şekilde hazırlayacaktır. Kol ve omuz egzersizleri, özellikle iki kürek kemiği arkaya doğru gelecek şekilde yapılmalı. Ama öğrenciler bu egzersizleri yaparken kendilerini de çok yormamalı."
"Sandalyede dik oturmalılar"
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aliye Tosun da uzun süre yanlış pozisyonda oturmanın özellikle gelişme dönemindeki çocuklarda duruş bozuklukları, kamburluk ve skolyoz gibi omurga eğriliklerine yol açabileceğini söyledi.
Omurgadaki şekil bozukluklarının ilerleyen süreçte kronik sırt ağrılarına da neden olabileceğini belirten Tosun, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız sandalyede her iki ayağı yere tam temas edecek şekilde ve dik oturmalı. Dersleri seyrederken sağa veya sola dönmeleri gerekmemeli. Ayakları yere tam değmeli, sandalye yüksekliği ayarlanamıyorsa ayakların altına bir destek yerleştirilmeli. Çok alçak sandalyeler ise dizlerine aşırı yük binmesine yol açacaktır. Sandalyenin sırt desteğinin iyi olması da önemlidir. Otururken öne doğru kaymamalı, bel bölgesini sandalyenin arkasına yaslamaya devam etmeli. Sandalye bel bölgesini yeterince desteklemiyorsa, bir minderle veya yastıkla destek sağlanabilir ve düzgün duruş elde edilebilir."
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Uzaktan eğitim alan öğrencilere sağlıklı oturuş önerileri

Kaynak: AA

Etiketler: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel

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Uzaktan eğitim alan öğrencilere sağlıklı oturuş önerileri

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