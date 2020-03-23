Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti - Haberler

Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti

Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçtiTÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler bir haftalık aradan sonra uzaktan eğitimle ders başı yaptı.

23.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:51
Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti
TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler bir haftalık aradan sonra uzaktan eğitimle ders başı yaptı. İzmir 'de, bir özel okulda okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ela Gürbulak , "Kalemlerimi ve defterimi alıp televizyon karşısına geçtim. Derslerden uzaklaşmamak adına bizim için iyi oldu" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, eğitim-öğretimin bir hafta süreyle ertelenmesinin ardından, uzatan eğitim, TRT EBA TV (Eğitim bilişim ağı) üzerinden başladı. Kalem, defter, kitap gibi eğitim malzemelerini alan öğrenciler, televizyon karşısına geçerek derslerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı. İlkokul, ortaokul ve liselere, alanında başarılı olan öğretmenler tarafından özel olarak hazırlanan derslerin kayıtları, EBA'nın internet sitesi olan 'eba.gov.tr' üzerinden öğrencilerin kullanımına açılacak ve eksiği olan öğrenciler böylece tekrar yapabilecek.
'ERKENDEN TELEVİZYONUN BAŞINA GEÇİYORUM'
İzmir'deki bir özel okulda, 3'üncü sınıfta okuyan Zeynep Ela Gürbulak da, Türkiye'deki milyonlarca öğrenci gibi, bugün ders başı yaptı. Gürbulak, "Aslında sınıf arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Sürekli onlarla konuşuyoruz. Görüntülü olarak birbirimizi arıyoruz ve özlem gideriyoruz. Okulda, teneffüslerde çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Derslerimizden uzaklaşmamamız için böyle bir uygulama yapıldı ve bundan da mutluyuz. Erkenden televizyonun başına geçiyorum. Her dersi dikkatle takip ediyorum" dedi. Baba Tekin Gürbulak ise, çocukların eğitimden ve okul psikolojisinden uzaklaşmamaları adına, uzaktan eğitim uygulamasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Diğer çocuklarım henüz okula gitmiyor, ama onları da ben oyun oynatarak meşgul ediyorum ve Zeynep'in ders çalışması için uygun ortamı yaratmaya çalışıyorum. Umarım bir an önce salgının önüne geçilebilir ve her şey normale döner" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti
Etiketler : Koronavirüs, Gürbulak, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ'NDE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI - Haber DHA YURT BÜLTENİ -10 - Haber İzmir Büyükşehir Belediyesinden tasarruf önlemleri - Haber Munzur Nehri'nde kaybolan Uzman Çavuş Güneş'ten 7'nci günde de iz yok - Haber İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading