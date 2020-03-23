'Uzaktan eğitim' bugün başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci bugün başladı.
23.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:33
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci bugün başladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi