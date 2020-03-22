'Uzaktan eğitim' yarın başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından yarın uzaktan eğitim süreci başlayacak.
22.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:55
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından yarın uzaktan eğitim süreci başlayacak.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi