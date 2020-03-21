Uzaktan eğitimde dijital televizyon yayın platformlarındaki frekans bilgileri açıklandı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle eğitime verilen ara 23 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Türkiye'de ilk defa ulusal çapta uygulanacak uzaktan eğitime dair yayınların dijital televizyon yayın platformlarındaki bilgileri de netlik kazandı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'TRT-EBA TV' uzaktan eğitim yayınlarının dijital televizyon yayın platformlarındaki bilgileri netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki, hatta mezun statüsündeki öğrencileri ilgilendiren kanal listesi ve frekans bilgileri şu şekilde:TÜRKSAT UYDU PARAMETRELERİ:"HD Alış bilgileri: Alış frekansı: 12.084 MHz Polarizasyon: Yatay (H) Sembol oranı: 13.750 FEC : 2/3.""SD Alış bilgileri: Alış frekansı: 11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı: 30.000 FEC : 3/4."DİJİTAL PLATFORMLAR:"TRT EBA TV İlkokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 465. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 401. Kanal, Türkcell TV+: 106. Kanal, D-Smart: 365. Kanal, Digiturk: 151. Kanal.""TRT EBA TV Ortaokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 466. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 402. Kanal, Türkcell TV+: 107. Kanal, D-Smart: 366. Kanal, Digiturk: 152. Kanal.""TRT EBA TV Lise için; TÜRKSAT Kablo Tv: 467. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 403. Kanal, Türkcell TV+: 108. Kanal, D-Smart: 367. Kanal, Digiturk: 153. Kanal."(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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