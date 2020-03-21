Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Uzaktan eğitimde dijital televizyon yayın platformlarındaki frekans bilgileri açıklandı - Haberler

Uzaktan eğitimde dijital televizyon yayın platformlarındaki frekans bilgileri açıklandı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle eğitime verilen ara 23 Mart Pazartesi günü sona eriyor.

21.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:16
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle eğitime verilen ara 23 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Türkiye'de ilk defa ulusal çapta uygulanacak uzaktan eğitime dair yayınların dijital televizyon yayın platformlarındaki bilgileri de netlik kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'TRT-EBA TV' uzaktan eğitim yayınlarının dijital televizyon yayın platformlarındaki bilgileri netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki, hatta mezun statüsündeki öğrencileri ilgilendiren kanal listesi ve frekans bilgileri şu şekilde:
TÜRKSAT UYDU PARAMETRELERİ:
"HD Alış bilgileri: Alış frekansı: 12.084 MHz Polarizasyon: Yatay (H) Sembol oranı: 13.750 FEC : 2/3."
"SD Alış bilgileri: Alış frekansı: 11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı: 30.000 FEC : 3/4."
DİJİTAL PLATFORMLAR:
"TRT EBA TV İlkokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 465. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 401. Kanal, Türkcell TV+: 106. Kanal, D-Smart: 365. Kanal, Digiturk: 151. Kanal."
"TRT EBA TV Ortaokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 466. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 402. Kanal, Türkcell TV+: 107. Kanal, D-Smart: 366. Kanal, Digiturk: 152. Kanal."
"TRT EBA TV Lise için; TÜRKSAT Kablo Tv: 467. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 403. Kanal, Türkcell TV+: 108. Kanal, D-Smart: 367. Kanal, Digiturk: 153. Kanal."
(Emin Kuvat/İHA) Uzaktan eğitimde dijital televizyon yayın platformlarındaki frekans bilgileri açıklandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Uzaktan eğitimde dijital televizyon yayın platformlarındaki frekans bilgileri açıklandı
Etiketler : 23 Mart, TV, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

Çanakkale'de koronavirüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı - Haber 'Akdeniz Ormanları Entegre Yönetimi Projesi', dünyada en iyi 5 proje arasına girdi - Haber UYARILARA ALDIRIŞ ETMEYEN YAŞLILAR BANKLARDAKİ YERİNİ ALDI - Haber Tüm uyarılara rağmen evde kalmayıp sahile koştular - Haber KKTC'de Alman turistte Korona virüs tespit edildi - Haber Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı - Ekonomi
Loading