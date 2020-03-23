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Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı

Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı Öğrenciler evde öğretmenler kamera karşısında Korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sisteminde ilk ders zili çaldı.

23.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:07
Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı
Öğrenciler evde öğretmenler kamera karşısında
BURSA - Korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sisteminde ilk ders zili çaldı. Tüm Türkiye 'de olduğu gibi Bursa 'da da öğrenciler evlerinde ekran başına geçti.
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı. TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yapılan uzaktan eğitim için Bursalı öğrencilerde ekran başına geçti.
Bursa'da Özel Altınşehir Okulları'nda eğitim gören çocuklar ise kurumlarının öğrenciler için özel olarak kurduğu kendi öğretmenleriyle derslerin işlendiği UZEM sisteminde uzaktan eğitime katıldı.
Uzaktan eğitim için geçtiğimiz hafta öğrenciler için 100'ün üzerinde öğretmen kamera karşısına geçerken, evlere ise test kitapları dağıtıldı. Öğrenciler için kendi sınıflarında yapılan çekimlerle kendi öğretmenleriyle derslerine kaldıkları yerden devam ediyor.
Korona virüsü tedbirlerini ilk günden beri aldıklarını ve çalışmaları da buna göre yaptıklarını belirten Özel Altınşehir Okulları Kurucusu Umut Gökçe de, öğrencilerin ilk katıldığı ders öncesinde eğitim konusunda bilgilendirmede bulundu.
Gökçe, "Dünya ve Türkiye olarak hiç görülmemiş salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bu dünyayı etkilediği gibi, Türkiye'yi de etkiledi. Eğitim konusunda hiçbir öğrencimiz kayıp yaşamayacak. Uzaktan verdiğimiz eğitimi, okulların tatil olmasının ardından devam ettireceğiz. En kötü senaryoda ise, yarım kalan eğitimimizi önümüzdeki senenin başına ekleyerek okulumuzu erken açacağız. Hiçbir aile öğrencilerinin eğitiminin yarım kaldığını ne yapacağını düşünmesin. Eğitim konusunu bize bırakın. Sizler sadece sağlığınıza önem verin. Herkese çok sağlıklı günler diliyorum" dedi. Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı

Kaynak: İHA

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Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı
Etiketler : Türkiye, Bursa, Genel

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