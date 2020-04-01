Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uzaktan eğitimde odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi, uzaktan eğitimde odaklanmada güçlük çeken çocukların, derslerini mümkünse sessiz, sakin ve üçüncü kişinin rahatsız etmeyeceği bir ortamda dinlemesinin önemli olduğunu bildirdi.

01.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:52
Uzaktan eğitimde odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi, uzaktan eğitimde odaklanmada güçlük çeken çocukların, derslerini mümkünse sessiz, sakin ve üçüncü kişinin rahatsız etmeyeceği bir ortamda dinlemesinin önemli olduğunu bildirdi.
Çin'in Vuhan kentinde çıkıp dünyaya yayılan Kovid-19 salgını birçok sektör gibi eğitimi de etkiledi. 23 Mart itibarıyla okullar ve üniversiteler online eğitim modeline geçti. İlk haftası biten online eğitimde çocukların ve gençlerin odaklanmada ne kadar başarılı olup olmadıkları en çok merak edilenler arasında yer aldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede süreci ders öncesi, dersi dinlerken ve ders çalışırken olmak üzere 3 kısma ayırdı.
Yapılan değerlendirmede, derslerin mümkünse sessiz, sakin ve üçüncü kişinin rahatsız etmeyeceği bir ortamda dinlenmesinin önemli olduğu vurgulandı.
Dersten önce not tutmak için kağıt ve kalemin hazır olması ve çocuklar için evde bir sınıf ortamı oluşturulmasının gerekliliğine dikkati çekilen değerlendirmede, odaklanmaya yönelik önemli bir konu olan telefon sesinin ders öncesi kısılıp, dersten sonra açılması gerektiği ifade edildi.
"Ders öncesi kısa araştırmalar dikkati artırıyor"
Yapılan değerlendirmeye göre; online eğitim modelinde çocuklardaki odaklanma sürecini kontrol etmek için birçok tedbir alınmalı.
Çocukların ders esnasında aktif olması, anlatılanları zihinlerinde canlandırmaları ve soru üretip dersin hocasına iletmeleri özellikle önem taşıyor.
İşlenecek konu hakkında yapılacak kısa ön araştırmalar, çocukların dersi dinlerken konudan kopmamalarını sağlıyor.
Çocukların kendi kurdukları cümlelerle not almaları gerekiyor. Online eğitimde çocukların hayallere daldığında "Nasıl olsa kaçırdım." deyip tamamen kopmak yerine, yakaladığı yerden dinlemeye devam etmeleri gerektiğinin altı çiziliyor.
Çocuklar rahat ortamda çalışsın
Değerlendirmede, online eğitimin ardından ders çalışma konusunda da önemli noktalara değiniliyor.
Öncelikle çocukların net ve ulaşılabilir hedeflerini belirlemeleri, ailelerin çocuklarının ders çalışma saatleri sırasında hayal dünyasına daldığını fark ettiklerinde çocuklarını fiziksel egzersize yönlendirmeleri tavsiye ediliyor.
Uzmanlar tarafından çocukların çalışma ortamlarının rahat düzenlenmiş şekilde olması isteniyor. Masalarında dikkat dağıtıcı eşyaların da çalışmaya başlamadan önce kaldırılması gerektiği vurgulanıyor.
"Kitap okuma aktiviteleri yapılmalı"
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesude Atay, çocukları koronavirüs öncesinde olduğu gibi internet, akıllı telefonlar, televizyon ve tabletlerden uzak tutma kaygı ve çabasının devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, boş vakitlerde kitap okuma aktivitelerinin yapılmasını önerdi.
Aile olarak senaryo yazarak, kısa filmler çekip yakın çevrelerle paylaşmanın motive edici olduğunu belirten Atay, yapılabilecek aktiviteleri şöyle sıraladı:
"Her gün devamı gelecek öykü ya da kısa bir roman yazılabilir. Home office çalışan ebeveynler aralarında iş birliği yaparak çalışmalı. Online kullanıma ücretsiz açılan ulusal ve uluslararası sanat galerileri, müzeler, kütüphaneleri ziyaret etmek için ev günlerinin iyi bir fırsat olduğu görülmeli."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Uzaktan eğitimde odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun yardım kampanyasına tepki Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi Haberler
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

15:44: Diyarbakır anneleri koronavirüs tedbiriyle evlat nöbetini sürdürüyor - Haber 15:44: Eskişehir?deki otobüslerde sosyal mesafe için yeşil bant uygulaması - Haber 15:44: Borusan Contemporary internet üzerinden ziyarete açılıyor - Haber 15:44: Fransa'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 359 bin kişiye para cezası - Haber 15:44: Kulp'ta maske üretimine başlandı - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:39: Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi - Haber 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 11:13: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı - Ekonomi