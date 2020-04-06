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Uzaktan Eğitimde Zoom Kullanılması Yasaklanıyor

Bir süre önce yaşanan güvenlik problemlerinden dolayı pek çok şirketin ve kullanıcının eleştirisini alan Zoom, New York yetkilileri tarafından kısıtlanıyor.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:38
Uzaktan Eğitimde Zoom Kullanılması Yasaklanıyor

Bir süre önce yaşanan güvenlik problemlerinden dolayı pek çok şirketin ve kullanıcının eleştirisini alan Zoom, New York yetkilileri tarafından kısıtlanıyor. Yapılan açıklamada New York'taki okulların uzaktan eğitimde Zoom kullanamayacağı belirtildi.

New York'taki bu yasak, şehrin 1.1 milyondan fazla öğrencisini kapsıyor. Zoom'u okullardan yasaklama kararı New York'un siber güvenlik ofisi tarafından alındı ve amaçlarının şehir sakinlerini güvende tutmak şeklinde olduğu belirtildi.

Belediye sözcüsü Danielle Filson "Öğrencilerimiz için güvenli uzaktan öğrenme deneyimi sağlamak önemli. Güvenlik endişelerinin daha fazla gözden geçirilmesi üzerine okullar mümkün olan en kısa sürede Zoom'u kullanmaktan uzaklaşmalıdır" dedi ve bunun herkesin yararına olacağını ekledi.

Zoom yoksa Microsoft Teams var

Ayrıca Zoom yerine kentin eğitim departmanı Microsoft Teams'e geçiş yapmasının daha doğru olacağını belirtti. Sözcünün açıklamasına göre Microsoft Teams uygun güvenlik önlemlerine ve aynı yeteneklere sahip.

Zoom, Kullanıcıları Riske mi Atıyor?

Cuma günü Zoom genel müdürü şifrelenmiş çağrıların farklı kanallardan ele geçirilebileceğini söyledikten sonra güvenlik problemleri yaşamıştı. Zoom ayrıca hizmetinin uçtan uca şifreli olduğunu iddia etmesine rağmen böyle olmadığı için de özür dilemek zorunda kaldı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Microsoft, New York, Teknoloji

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