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Uzaktan eğitimden sonra uzaktan tanıtım

Kendi sistemi olan UZEM ile öğrencilerin eğitimlerini dakikası dakikasına gerçekleştiren Özel Altınşehir Okulları, şimdi de uzaktan tanıtım hizmetiyle öğrenci ve velilere hizmet vermeye başladı.

07.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:22
Uzaktan eğitimden sonra uzaktan tanıtım
Kendi sistemi olan UZEM ile öğrencilerin eğitimlerini dakikası dakikasına gerçekleştiren Özel Altınşehir Okulları, şimdi de uzaktan tanıtım hizmetiyle öğrenci ve velilere hizmet vermeye başladı.

Korona virüs sebebiyle tatil edilen okullardaki eğitimin 30 Nisan'a kadar uzaktan yapılacağı bakanlık tarafından açıklanmasıyla harekete geçen Özel Altınşehir Okulları, bir yeniliği daha hayata geçirdi. Okul hakkında bilgi almak ve görüşme yapmak isteyip gelemeyenler için uzaktan tanıtım imkanı sunduklarını belirten Eğitim Koordinatörü Kadir Sezer, "Bildiğiniz üzere ülkece zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süre zarfında bir özel okul olarak birçok yeni sistem öğrenmek ve uygulamak zorunda kaldık. Örgün eğitim kurumu olduğumuzdan tamamen yabancısı olduğumuz online eğitim sistemimizi çok kısa bir sürede kusursuz hale getirdik. Eğer her şey normal seyrinde ilerleseydi şu an birçok aile ve öğrenci okulumuza gelip görüşmeler yaparak okulumuz ve eğitim sistemimizle ilgili bilgi alacaktı. Maalesef ki bu virüs böyle bir işleyişe imkan vermiyor. Biz de Altınşehir Okulları olarak arkadaşlarımızla oturduk ve artık market alışverişinin bile online olduğu bir dönemde bir yenilik daha yaparak kayıt görüşmelerimizi online sisteme döktük" dedi.

Sistem hakkın bilgi veren Sezer, "Okulumuz hakkında bilgi almak isteyen veliler www.altinsehirokullari.com sitesine girerek ön görüşme formunu dolduruyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra velilere hangi birim için görüşme talebinde bulunduysa o birimle ilgili bir video gönderiliyor ve velilerimizin formda belirttikleri gün ve saat ne ise o saatte ilgili idarecilerimiz başvuruda bulunan velilerimize ulaşarak canlı ve görüntülü görüşmelerini gerçekleştiriyor. Her veli ile bireysel görüşme gerçekleştiriyoruz. Sistemimiz anaokulu-ilkokul- ortaokul-fen ve Anadolu lisesi ile bütün kademelerimizi kapsıyor. Yani okulumuz hakkında bilgi almak isteyenler evlerinden çıkmadan uzaktan görüntülü ve canlı yapılacak görüşme ile okulumuz hakkında bilgi alabiliyor ve kayıt yaptırabiliyor" diye konuştu.

Sezer, sözlerini şöyle tamamladı: "Okulların yüz yüze eğitime geçmesinin ardından veli ve öğrencilerin beklentilerinin üzerinde olmanın gururu ile okulumuzda onları karşılayacağız." - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınşehir, Güncel
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