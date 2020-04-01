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Uzaktan eğitime lifebox destek veriyor

Turkcell'in bulut depolama servisi lifebox ile öğrenciler uzaktan eğitim döneminde ödev ve ders notlarını rahatlıkla saklıyor ve öğretmenleriyle paylaşabiliyor.

01.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:06
Uzaktan eğitime lifebox destek veriyor
Turkcell'in bulut depolama servisi lifebox ile öğrenciler uzaktan eğitim döneminde ödev ve ders notlarını rahatlıkla saklıyor ve öğretmenleriyle paylaşabiliyor.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, servise kaydolan herkese ücretsiz 5 GB saklama alanı tanımlayan lifebox, uygulama marketler üzerinden satın alımlarda ise Premium özelliklerini üç ay boyunca ücretsiz sunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında aldığı kararla eğitimlerine evlerinden devam eden öğrenciler, kişisel bulut depolama servisi lifebox'ın avantajlarından artık daha çok faydalanabilecek.
Öğrencilerin ders notlarını ve ödevlerini saklayabilecekleri ve öğretmenleriyle paylaşabildikleri lifebox sayesinde, çalışmalar emin ellerde olacak. Kaydolan herkese 5 GB ücretsiz depolama alanı veren lifebox, ek olarak GNÇ paket sahibi öğrencilere ek olarak 10 GB ücretsiz depolama alanı
sunuyor.
Böylece öğrenciler, her türlü dokümanını alan sıkıntısı yaşamadan rahatlıkla ve güvenle saklayabiliyor.
Turkcell mühendislerinin geliştirdiği, datasını Türkiye'de tutan, yüzde yüz yerli kişisel bulut depolama servisi lifebox, kullanıcılara cihaz yedekleme, cihaz hafızasında yer açma, yüz ve obje tanıma, fotoğraflardan hikayeler yaratma gibi pek çok özellik sunuyor.
Orijinal kalitede yedekleme, telefon rehberinde tekrarlayan kontakları silme, sınırsız yüz, nesne ve yer tanıma
ile fotoğrafları otomatik olarak gruplandırma, Instagram'da beğeni garantili paylaşımlar için sınırsız PhotoPick Analizi gibi avantajlı özelliklerin bulunduğu lifebox Premium ise uygulama marketler üzerinden satın alımlarda önümüzdeki üç ay boyunca tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.
Evde iyi hissetmek için lifebox ile hatıralara dönün fotoğraf çekmek artık birçok insanın hobisi haline gelmiş durumda.
Binlerce fotoğrafın güvenli ve sistemli bir şekilde saklanabildiği lifebox, evde vakit geçirilen bugünlerde anılara geri dönmek ve iyi hissetmek için fırsat sunuyor.
Turkcell'in Evde Hayat Var diyerek başlattığı çağrıyla birlikte kullanıcılar sadece evini değil lifebox'taki anılarını, fotoğraflarını düzenleyebilir; cihazlarında yer açabilir, rehberini yedekleyebilir.
lifebox, arşivlenen fotoğraflardan hikayeler yaratmaya imkan sağlayan özelliği ile kullanıcılar, bu hikayeleri
sevdikleriyle paylaşıp güzel zamanlar geçirebilir.
Bu dönemde evden çalışanlar için de büyük kolaylıklar sağlayan lifebox, güvenliğinden endişe edilen dokümanları gönül rahatlığıyla saklama ve gerektiğinde iş arkadaşlarıyla paylaşma imkanı sunuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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