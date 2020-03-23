Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla okullardaki eğitimin ara verilmesi, eğitimin ise evden gerçekleştirilmesi yönünde karar almıştı. Alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim bugün itibariyle başladı.

İlk dersi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk işledi ve ekranların başındaki öğrenciler ile velilere tavsiyelerde bulundu. Ancak bugünkü ders programında sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken bir olay meydana geldi.

MENDERES'İN İDAMI İZLETİLDİ

TRT ekranlarında yayınlanan "Kilometre Taşları - Adnan Menderes" dersinde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı işlenirken, hazırlanan animasyonda Menderes'in boynuna ilmeğin geçirildiği anlar ve celladın tabureyi tekmelediği anlar görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu dersin pedagojik anlamda zararlı olacağını ifade ederek, söz konusu sahnelere tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

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