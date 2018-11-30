Uzay Çağını Yaşayacağız

Ment Koleji'nin düzenlemiş olduğu, ''Geleceğin Dünyası ve Geleceğin Meslekleri''konulu seminerin konuğu İletişim ve Girişimcilik Danışmanı Remzi Durmuş'idi. Durmuş; Gelişen teknoloji insanlığı çok farklı noktalara taşımaktadır. Bugünden bakıp 20- 25 yıl geriye gittiğinizde ne bugünkü anlamda bilgisayar ne bugünkü anlamda telefon ve telekomünikasyon ağları vardı.Teknoloji bizi insan ilişkilerimizden sosyal yaşama, müzik dinleme şeklimizden yemek sipariş konseptlerine kadar hayatımızda ciddi değişimler yarattı. Bu değişimler daha da hızlı bir şekilde devam edecektir.

1784'teki Endüstri 1.0 insanoğlunun makineler ile iletişiminin önünü açtı. Endüstri 4.0 ise makineler arası iletişimin önünü açacaktır. Şöyle düşünün; evinizdeki çamaşır makinesinin, buzdolabının, fırının, bulaşık makinesinin yapay zeka ile yönetildiği ve bu makinelerin biribirleri ile iletişim kurduğu bir dünya hayal edin. Nitekim bunun çalışmalarına başlandı. Hatta şöyle düşünün, bu makineler arızalandığı zaman kendi kendilerini tamir edecekler. Tamir edemedikleri noktada da arıza durumunu sevisine rapor edecek.

Bugün dron diye ifade ettiğimiz ve basit işler için kullandığımız araçları 3-5 yıl içinde araba gibi hava taşıtı olarak kullanacağız. Nitekim bugün Dubai polisi bir yerden bir yere gitmek için dron kullanmaya başladı.

Robot Teknolojisi çok ciddi anlamda gelişecek. Bugün ki işlerin önemli bir kısmını robotlar yapacak. Ev işlerinden tutunda, ağır işlere ve güvenliğe kadar. Bu robotlar da yapay zeka kullanılacak. Nasıl ki bir bebek hayatı deneyimleyerek öğreniyor ise robotlarda aynı şekilde hayatı deneyimleyerek öğrenecekler.

Savaş uçakları teknolojisi de bugünkünden farklı olacak. Uçaklarda artık karmaşık ekran ve tuşlar olmayacak. Bütün yönetim pilotun kaskından olacak. Nitekim İngiltere 6. Jenerasyon savaş uçağı için bunun çalışmalarına başladı. Bunun bir sonraki aşaması da pilotsuz uçaklar olacak. Çünkü insan bünyesi ortalama 9 G kuvvete kadar basınca dayanır. Uçaklar insansız olursa uçak daha yüksek G kuvvetinde manevralar yapabilir.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl uzay çağı olacak. Nasıl ki Fen ve Sosyal olarak iki temel bilimlerimiz var ise Uzay bilimleri de olacak. Bu da ilkokuldan üniversiteye kadar okutulacak. Nasıl kiFen ve Sosyal bilimde Dünyayı anlamlandırıyor isek Uzay bilimlerinde de Uzayı anlamlandıracağız. Mars'ta yaşamak için koloniler kuracağız. Nitekim Nasa bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmaktadır.

Şuan gördüğünüz mesleklerin büyük bir kısmı olmayacak. Bir kısmı da diğer meslekler ile birleşmek zorunda kalacak. Bugün ilkokula başlayan çocuklar 10- 15 yıl sonra göreceği mesleklerin %68'i henüz icat edilmedi. Gelecekte robot mühendisliği, uzay madenciliği, uzay turist rehberliği, oyun geliştiriciliği, yapay zeka uzmanlığı gibi meslekler popüler olacak.

Burada esas sorun sizlerin geleceğe nasıl hazırlanacağı ve bu teknolojileri kimin üreteceği meselesidir. Bunun içinde atölye çalışmaları ve uygulamalı programlarla kendinizi geliştirmelisiniz. Özellikle beyninizin motor bölümünü geliştirmelisiniz. Bu size teknik beceri yeteneği kazandıracaktır. Ayrıca ne üretebilirim diye düşünmelisiniz.