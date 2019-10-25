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Uzay Günlükleri: Astronot Parmitano uzay taşıtı dışındaki ilk görevine başladı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) ikinci görevinde neler yaptığını anlatıyor. Görevinin oldukça sorumluluk gerektirdiğini belirten Parmitano, ilk kez yalnız çalışarak uzay taşıtı dışında çalışıyor

25.10.2019 19:14Uzay Günlükleri: Astronot Parmitano uzay taşıtı dışındaki ilk görevine başladı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) ikinci görevinde neler yaptığını anlatıyor. Görevinin oldukça zor olduğunu ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Parmitano, ilk kez yalnız çalışarak uzay taşıtı dışındaki birtakım görevlere başlıyor.

Parmitano UUİ'deki eski nikel bataryaları daha randımanlı çalışan yeni lityum iyon pillerle değiştiriyor. İtalyan astronot çok yoğun çalıştıklarını, mesaisi doğrultusunda sürekli olarak Dünya'daki merkez üsle uzaydaki ekibi arasında iletişim kurduğunu ve yapılan işleri koordine ettiğini söylüyor.
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Avrupa Uzay Ajansı, Teknoloji

Kaynak: Euronews.com

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