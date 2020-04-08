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Uzay Madenciliğine Yönelik Kararname ABD Tarafından İmzalandı

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump tarafından uzay madenciliği ve dünya dışı kaynakların kullanımına izin veren kararname imzalandı.

08.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:51
Uzay Madenciliğine Yönelik Kararname ABD Tarafından İmzalandı
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump tarafından uzay madenciliği ve dünya dışı kaynakların kullanımına izin veren kararname imzalandı. İmzalanan karanameyle birlikte uzay kaynakları, özel şirketler ve şahıslar tarafından tasarruf edilebilecek.

6 Nisan tarihinde uzay kaynaklarının çıkarılması ve kullanılmasına yönelik uluslar arası desteği teşvik adı altında verilen kararname, Başkan Trump'ın onayına sunuldu. Karanamenin imzalanmasıyla, ay ve diğer gök cisimlerinde su ve diğer madenlerin araştırmasına yönelik destek sağlanacağı belirtildi.

Uzayın Ticari Kullanımının Geliştirilmesi Amaçlanıyor

1967 tarihli "Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında, Dış Uzay Sözleşmesine uygun bulunan kararname, uzay kaynaklarının şahıslar ve özel şirketler tarafından tasarruf edilmesine imkan tanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Ulusal Uzay Konseyi Sekreteri Scott Pace, imzalanan kararnamenin Amerika Birleşik Devletleri'nin Ay ve Mars yolculuğuna hazırlanırken uzay kaynaklarının çıkarılması ve kullanılmasına ilişkin olduğunu ifade etti. Pace, su ve diğer madenler gibi uzay kaynaklarının çıkarılması ve kullanımının uzayın ticari kullanımını geliştirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Teknoloji
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