Uzay Parkı Filmi

Suha babasını kaybetmesinin ardından annesi ile birlikte mücadele eder. Annesi çalıştığı için büyük annesi ile birlikte küçük bir kasabada yaşayan Suha, bir gece yıldızları seyrederken kendisini bir anda bir uzay parkının içinde bulur. Küçük kız, evredeki tüm yıldızlarla ilgilenen bu parkı oldukça büyüleyici bulur. Bu sırada dünyayı yok edecek bir tehlike meydana geldiğinde Suha uzaylı dostu ile birlikte harekete geçer. Karanlığın oluşmasını engellemeye çalışan ve böylece yıldızların yok olmasını planlayan kötülüğe karşı zorlu bir maceraya atılan Suha, karanlığı geri getirmeyi başarabilecek midir? Yönetmenliğini ve senaristliğini Jong-Shik Won'un üstlendiği animasyon film
inin orijinal seslendirmelerinde Yongwoo Shin, Jeon Tae-Yeol ve Kim Yeon-Yoo yer alıyorlar.Yönetmen:
Jong-Shik WonSenaryo:
Jong-Shik WonFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Astro GardenerYapımcı Firma:
Ashubia Animation ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Güney KoreOrijinal Dili:
KoreceFilmin Süresi:
75 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
06.09.2019 Uzay Parkı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.