Uzay terapi cihazı, hastalara şifa oluyor

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde uzay terapi (egzersiz ve denge) cihazı hastalara şifa olmaya devam ediyor.

145 yatak kapasiteli Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde, robotik yürümeden hidroterapiye, el robotundan çocuklar için özel oyun alanlarının bulunduğu birime kadar hastaların tedavisine yönelik her ayrıntı yer alıyor.

Son yıllarda fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında sıkça kullanılan 'uzay terapi', Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde hastalarda başarılı sonuçlar veriyor. Kişinin tek başına, bağımsız bir şekilde ayakta durmasını ve adım atma cesaretinin oluşmasını sağlayan bu yöntem yer çekimine adeta meydan okuyor.

Uzay terapi cihazının, serebral palsi, felç, inme, parkinson, MS, kas hastalıkları başta olmak üzere birçok nörolojik hastalıkta kullanıldığını belirten Hastane Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, Bu cihaz tüm rehabilitasyon sürecinde aktif ve efektif kullanılıyor. Uzay terapisi, serebral palsi, felç, spinal kord yaralanmaları, travmatik beyin yaralanmaları ve nöromusküler hastalıklar gibi bir çok durumda kullanılır. Uzay terapi metodu yoğun ve spesifik bir egzersiz programına dayanıyor dedi.

Cihazın patolojik hareket kalıplarını azalttığını, kuvveti ise arttırırdığını kaydeden Dr. Yücel, Patolojik reflekslerin eliminasyonu ve yeni, doğru, fonksiyonel hareket paternlerinin yerleştirilmesinin büyük bir önemi vardır. Bu cihaz aynı zamanda kas kontrol ve koordinasyonunu, dayanıklılığı arttırır, oturma, emekleme ve yürüme gibi fonksiyonel aktiviteleri geliştirir. Hastaların fonksiyonel olarak daha iyi hareket etmesini sağlıyor. Hastalarımız bize başvurduğunda bu cihazla büyük ölçüde şifa buluyor diye konuştu.

YÜRÜYÜŞ ROBOTU

Felçli veya yürüyüş bozukluğu sorunu yaşayan hastalar için 'yürüyüş robotu' ile hizmet verdiklerini kaydeden Dr. Yücel, şunları söyledi

Türkiye'de çok az sayıda bulunan bu robotla beyin damarlarındaki tıkanıklık ya da trafik kazası gibi nedenlerle vücudu felce uğramış, yürüme sorunu yaşayan hastalarımızı tedavi ediyoruz. Bu tedavide çok önemli ihtiyaca yanıt veren bir yürüyüş robotu. Uyguladığımız uzman fizik tedavi yöntemleri ve yürüyüş robotundaki egzersizlerle hastalarımızın yeniden yürüyebilmelerini sağlıyoruz.