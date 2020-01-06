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Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar belki de aramızdalar, onları göremiyoruz

Dr. Helen Sharman, uzaylıların kesinlikle var olduklarını ancak insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için onları göremiyor olabileceklerini söyledi.

06.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:40 Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar belki de aramızdalar, onları göremiyoruz

Uzaya giden ilk İngiliz astronot olan Dr. Helen Sharman 1991'de kozmonotlar Anatoly Artsebarsky ve Sergei Krikalev'le birlikte, uzaylıların kesinlikle var olduklarını ancak insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için onları göremiyor olabileceklerini söyledi.

İngiliz Observer gazetesine konuşan Sharman,"Uzaylılar var. Bunun başka yolu yok. Milyarlarca yıldız arasında her türlü yaşam formu olmalı" dedi.

Londra'daki Imperial College'ta Kimya Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sharman, "Belki de şu anda buradalar ve biz onları göremiyoruz" diye konuştu.

56 yaşındaki Sharman, Mayıs 1991'de iki Rus kozmonotla birlikte Sovyet Mir Uzay İstasyonu'na gitmişti.

Dr. Sharman, 2018'de Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı'yla ödüllendirilmişti.


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