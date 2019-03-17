Uzayda Kaybolan Kadına Ne Oldu?

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1957 yılının kasım ayında, binlerce yıldır gökyüzüne ulaşmak isteyen insanoğlunun, en imkansız görünen hayali gerçek olmuştu. Laika adındaki bu köpek, sputnik 2 uyduysuyla yörüngeye fırlatılmış ve uzaya giriş yapmıştı.Onun bu hikayesi ise tüm dünyayı kasıp kavurmuştu.Ancak kısa bir süre sonra, uzaya gönderilen araçların bazı ölümcül kusurları olduğu ortaya çıkacaktı.Laika, bulunduğu aracın fırlatılmasından sonra, aşırı bir hızla artan kabin sıcaklığı nedeniyle, beklenenden çok daha az hayatta kalabilmişti ve bunun sebebi ise fırlatmadan sonra oluşan teknik bir arızadan kaynaklanıyordu.Bu arızanın nedeni ise çok basitti.O yıllarda yani, 1950 ve 1960'lı yıllarda, Amerika ve Sovyetler Birliği arasında bir uzay mücadelesi yaşanıyordu.Bu mücadele sebebiyle, her iki ülke de kendisinin daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ve iki taraf da ellerinden geldiğince, çabucak roketler hazırlayıp bunları hemen yörüngeye göndermeye uğraşıyorlardı.İşler aceleye getirildiği için de, çoğu zaman gönderilen roketler havada patlıyor ve onca zaman boşa harcanmış oluyordu. Bununla beraber soğuk Savaş sırasında, amerika ve sovyetler birliği, devlet sırlarını saklıyor ve çoğu kötü olayı herkesle paylaşmıyordu.Çünkü Soğuk Savaş, askeri ve teknolojik güç mücadelesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir propaganda savaşıydı.Dolayısıyla hem Sovyetler Birliği hem de amerika, uzayda yaşandığı iddia edilen kazaları asla kabul etmedi.Fakat İtalya'da yaşayan iki kardeş, bütün bu olanları ve daha fazlasını radyodan değil, çok daha yakından dinlemiş ve kaydetmişti.Hatta o yıllarda yapılan neredeyse bütün uçuşlara dair ses kayıtlarını gizli bir şekilde tutmuş ve daha önce kimsenin yapamadığı kadar özel bir arşiv oluşturmayı başarmışlardı.Fakat bu arşivin içerisinden çıkan bir ses kaydı, uzayda korkunç olayların yaşanmış olduğunu gün yüzüne çıkaracaktı.