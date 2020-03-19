Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Uzaydan Akıllı Telefona Mesaj Gönderildi - Haberler

Uzaydan Akıllı Telefona Mesaj Gönderildi

Havacılık şirketi Lynk, büyük bir kilometre taşı elde etti. Şirket, Uzay'dan bir akıllı telefona SMS göndermeyi başardı.

Uzaydan Dünya&

19.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:33
Uzaydan Akıllı Telefona Mesaj Gönderildi
Havacılık şirketi Lynk, büyük bir kilometre taşı elde etti. Şirket, Uzay'dan bir akıllı telefona SMS göndermeyi başardı.

Uzaydan Dünya'ya SMS Gönderildi!

24 Şubat 2020'de Dünya yörünge uydusundan gönderilen mesaj ile şirket tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Lynk uzun süredir iletişim teknolojileri üzerine çalışmalar yapmakta ve çalışmalar olumlu yönde ilerlemekte.

Burada yer alan bağlantıdan şirketin yayınladığı videoyu izleyebilirsiniz. Lynk, bu teknolojiyi pazara sürmek için 30 farklı mobil şebeke operatörü ile çalışmalarını sürdürmekte.

Lynk Kurucu Ortağı ve CEO'su Charles Miller açıklamasında şunları söyledi: "İzinler ile on milyonlarca insana dünyanın ilk çözümünü getirebileceğimizden eminiz."

Lynk ve yatırımcıları, şirketin gezegeni mobil cihazlar ile bağlamanın maliyetli bir yol haline geleceğine inanmakta. Bu ayın başlarında Lynk, dördüncü uydu hücre kulesini SpaceX CRS-20 ile uzaya gönderdi. Lynk uydunun testlerini bu yaz çeşitli ülkelerde yapacağını açıkladı.

Sizler Uzay'dan Dünya'ya SMS gönderilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler : SMS, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haberler
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Haberler
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Londra’da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye’ye döndü Haberler
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Haberler
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading