Uzaydan Akıllı Telefona Mesaj Gönderildi

Havacılık şirketi Lynk, büyük bir kilometre taşı elde etti. Şirket, Uzay'dan bir akıllı telefona SMS göndermeyi başardı.Uzaydan Dünya'ya SMS Gönderildi!24 Şubat 2020'de Dünya yörünge uydusundan gönderilen mesaj ile şirket tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Lynk uzun süredir iletişim teknolojileri üzerine çalışmalar yapmakta ve çalışmalar olumlu yönde ilerlemekte.Burada yer alan bağlantıdan şirketin yayınladığı videoyu izleyebilirsiniz. Lynk, bu teknolojiyi pazara sürmek için 30 farklı mobil şebeke operatörü ile çalışmalarını sürdürmekte.Lynk Kurucu Ortağı ve CEO'su Charles Miller açıklamasında şunları söyledi: "İzinler ile on milyonlarca insana dünyanın ilk çözümünü getirebileceğimizden eminiz."Lynk ve yatırımcıları, şirketin gezegeni mobil cihazlar ile bağlamanın maliyetli bir yol haline geleceğine inanmakta. Bu ayın başlarında Lynk, dördüncü uydu hücre kulesini SpaceX CRS-20 ile uzaya gönderdi. Lynk uydunun testlerini bu yaz çeşitli ülkelerde yapacağını açıkladı.Sizler Uzay'dan Dünya'ya SMS gönderilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir