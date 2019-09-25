Uzel fabrikası satışı iptal oldu

Hayati ARIGAN/ UZEL Makine Traktör Fabrikası bina ve arazisinin, 1. İflas Müdürlüğü'nde 15 Mayıs'ta gerçekleşen ihalede ipotek alacaklısı Vera Varlık'a 223 milyon 700 bin TL'ye satışı İstanbul 5 İcra Mahkemesi tarafından iptal edildi.





Uzel Holding ve Uzel Traktör şirketlerinin arazinin değerinin altında satıldığı gerekçesiyle ihalenin iptali istemiyle açtığı davaya bakan mahkeme, ihalenin feshine karar verdi. Karar kesinleşirse arazi ve binanın satışı için ihaleye tekrar çıkılacak. Tazminatlarını alamayan çok sayıda işçi de davayı takip etti. Mahkemenin kararını sevinçle karşılayan işçiler, adliye çıkışında 'hileli satış istemiyoruz' diye slogan attı. İşçiler satıştan kalan paranın tazminatlarını karşılamayacağını ileri sürmüştü.

Uzel Makine Traktör, traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösterilirken, 6 yıl önce iflas etmişti. Uzel, Rami'de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulmuş, 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçmişti. Fabrika binası ile arazisi İstanbul 1. İflas Müdürlüğü'nde 15 Mayıs'ta yapılan ihalede Vera Varlık Yönetim A.Ş. tarafından, 223 milyon 700 bin TL'ye satın alınmıştı.





EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

Satışın iptal edilmesini sevinçle karşılayan işçiler adliye çıkışında 'Hileli satışı istemiyoruz', 'Davamız ekmek davasıdır' şeklinde slogan attı. Uzel Makine'nin arazi ve binasının satışı ile ilgili ihalenin feshi kararı kesinleşirse, 1. İflas Müdürlüğü tekrar ihaleye çıkacak.