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Üzeri kirli çocuğu otobüsten indiren şoför görevden alındı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIBursa Büyükşehir Belediyesi'nce üstü ve ayakları kirli olduğu gerekçesiyle çocuğu otobüsten indirip, kendisine tepki gösteren yolcuyu darbeden özel halk otobüsü şoförünün görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

04.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38Üzeri kirli çocuğu otobüsten indiren şoför görevden alındı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce üstü ve ayakları kirli olduğu gerekçesiyle çocuğu otobüsten indirip, kendisine tepki gösteren yolcuyu darbeden özel halk otobüsü şoförünün görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "Bugün bazı sosyal medya mecraları ve basın yayın organlarında 'Özel halk otobüsünde ayağı çamurlu olduğu iddiasıyla otobüsten indirilen çocuk' şeklinde kamuoyuna yansıyan konu tamamıyla yanlış aksettirilmiştir. Konu iki gencin özel halk otobüsünde çekirdek kabuklarını yere atması nedeniyle kaynaklanmış, yolcuların kendi aralarındaki tartışmaya otobüs şoförünün de müdahalesiyle istenmeyen boyuta ulaşmıştır. Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türüne asla taviz veremeyeceğimiz için otobüs şoförü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA

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